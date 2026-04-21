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Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi- Puglia2026, da oggi aperte le domande

Dalle ore 10 di oggi, martedì 21 aprile fino alle ore 10 del 19 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di partecipazione per l’Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi – Puglia2026, con uno stanziamento complessivo pari a 1.400.000 euro. L’obiettivo è incentivare la promozione del turismo sportivo attraverso eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati in Puglia dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Tre le tipologie di eventi finanziabili: TIPO A: grandi eventi sportivi che attribuiscono un titolo sportivo assoluto, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); TIPO B: grandi eventi sportivi che attribuiscono un titolo sportivo Under o Juniores o simile, riconosciuti da CONI o CIP e TIPO C: grandi eventi nazionali o internazionali che, pur non attribuendo un titolo sportivo abbiano un numero di edizioni realizzate non inferiore a 20 e un numero di partecipanti non inferiori a 300 o eventi riconosciuti di alto livello sportivo, di grande rilevanza sul territorio. I contributi erogati avranno un importo massimo di 50.000 euro per gli eventi nazionali del TIPO A e 30.000 euro per gli eventi nazionali del TIPO B e di 100.000 euro per gli eventi europei del TIPO A e di 50.000 euro per gli eventi europei del TIPO B e di 20.000 per gli eventi del TIPO C.

“La Regione Puglia – dichiara l’assessore regionale allo Sport Cristian Casili – sceglie di puntare sullo sport come volano di crescita e di promozione sociale. Investiamo complessivamente 10 milioni di euro in una serie di attività che riguarderanno grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale e nelle prossime settimane presenteremo nuovi avvisi. Un percorso di crescita costante per le politiche sportive che ci ha portato al riconoscimento del titolo di Regione Europea dello Sport 2026”.