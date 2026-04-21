Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Invasione di campo a Monopoli, identificati i tifosi del Foggia responsabili

Sono state notificate ed eseguite nella mattinata di oggi misure cautelari nei confronti di alcuni dei tifosi responsabili dell’invasione di campo avvenuta nel finale della partita Monopoli-Foggia di domenica scorsa.

I destinatari del provvedimento sono almeno due persone tra cui l’uomo che, attraversando tutto il campo, ha colpito uno steward in servizio allo stadio Veneziani, venendo fermato e ammanettato poi dalle forze dell’ordine presenti. Individuata anche una seconda persona che ha lanciato petardi in campo ed ha poi fatto ingresso sul terreno di gioco.

A breve potrebbero arrivare ulteriori misure.

