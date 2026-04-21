Helena Prestes, tenero scambio con una gieffina storica: “Il mio cuore…”

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Helena Prestes continua a far parlare di sé. La donna ha da poco fatto ritorno in Italia dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna per una vacanza lavoro. In queste ore, la modella influencer ha pubblicato un nuovo post su Instagram, dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. Nelle foto si vede la donna mostrare le sue curve in un costume bianco e praticare kitesurf nelle acque del Brasile. Il post ha in breve tempo scatenato i suoi sostenitori ma anche una gieffina storica, che ha partecipato in più edizioni del Grande Fratello. Si tratta di Stefania Orlando che ha lasciato il seguente commento sotto il post della compagna di Javier Martinez: “Ragazza preferita.” Parole che hanno colpito Helena Prestes che ha risposto: “Oh Dio, ogni volta che mi dice queste cose il mio cuore batte forte. Sono io la tua fan. Muoio. Ti amo.”

Stefania Orlando e quelle parole di stima per Helena Prestes a Verissimo

Stefania Orlando e Helena Prestes hanno dimostrato di aver mantenuto il rapporto d’amicizia nato all’interno del Grande Fratello 2024. Proprio l’ex compagna di Andrea Roncato aveva usato parole di stima nei confronti della modella influencer quando era stata ospite di Verissimo per parlare della recente perdita di suo padre. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato: “Io e lei ci siamo conosciute all’interno del Grande fratello, quel luogo dove molte persone sostengono che non possono nascere amicizie o amori autentici. Quando sono entrata nella casa gli occhi di Helena avevano uno sguardo diverso dagli altri come se fossero pieni di felicità di vedermi mi vedeva come una persona che poteva darle dei buoni sicuri.“