Uomini e Donne 2025/26: la rivoluzione di Maria De Filippi (rumors)

Manca poco al ritorno di Uomini e Donne con la stagione 2025/2026, prevista per settembre su Canale 5. La regina del dating show, Maria De Filippi, potrebbe presto dare vita a una serie di sconvolgimenti nel trono Over: nuovi ingressi, vecchie conoscenze che tornano a far parlare di sé e persino un possibile vivace esperimento che coinvolge gli opinionisti; in poche parole ne vedremo delle belle. Continuate a leggere per scoprire come potrebbe cambiare la nuova stagione di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: i presenti e gli assenti della prossima edizione

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono Over, è stata confermata per la prossima stagione. La “regina di Torino” ricomparirà in studio con rinnovata energia alla ricerca del grande amore. Sabrina Zago è tra le più alte candidature per la prossima edizione. Il suo percorso travagliato ha guadagnato forte consenso tra il pubblico. Riccardo Guarnieri potrebbe rientrare: single e pronto a rimettersi in gioco, dopo un’assenza non troppo breve. Ida Platano, ex dama, sta vivendo un periodo di solitudine e potrebbe decidere di tornare nel parterre Over per cercare la sua anima gemella. Cosimo “Mino” D’Amorante, amatissimo ex corteggiatore, ha espresso il suo desiderio di tornare e potrebbe essere di nuovo dei nostri. Tra le novità più chiacchierate, alcuni volti storici del trono Over si preparano a una possibile risalita. Tra questi, Margherita Aiello e Gloria Nicoletti potrebbero tornare dopo la fine di relazioni fuori dal programma. Inoltre, volti del tutto nuovi dovrebbero unirsi alla compagine Over per dare nuova linfa alla stagione. C’è però un’idea che sta facendo discutere: replicare il format che ha visto Tina Cipollari come tronista. I rumor suggeriscono che Gianni Sperti potrebbe sedersi sul trono classico (o miscelato?) già da metà settembre, in cerca del vero amore. Un esperimento che aggiunge pepe allo show: opinionisti in vesti nuove, per un vero salto di qualità. Anche quest’anno, la separazione tra trono Classico e Over dovrebbe essere mantenuta, per andare in onda nella stessa fascia pomeridiana, con qualche possibile puntata evento in prima serata. Del resto, Maria De Filippi cerca sempre l’equilibrio tra conferme e innovazione. Gemma, Sabrina, Riccardo e Ida sono garanzie di ascolto, un pubblico affezionato affatto disinteressato alle loro vicende. I presunti rientri di ex personaggi offrirebbero alla produzione la materia prima perfetta: storie interrotte e drammi in sospeso. Insomma, se tutto andrà come previsto, l’effetto nostalgia è assicurato! Entrare direttamente nel gioco permette a figure fondamentali nella narrazione quotidiana, come Tina e Gianni, di offrire emozioni autentiche e una prospettiva nuova, più intima e meno commentata. Concludendo, Maria De Filippi sembra avere già pronto un cocktail perfetto per settembre: conferme solide (Gemma, Sabrina, Riccardo, Ida), ritorni carismatici (Cosimo, Margherita, Gloria) e sperimentazioni audaci (Gianni tronista). Il format Over si farà nuovamente protagonista ma con più colpi di scena e dinamiche rinnovate. Il pubblico potrà aspettarsi emozioni vere, rivali d’un tempo pronte a rientrare in gioco, e forse qualche polemica tra vecchie conoscenze. La stagione 2025/2026 di Uomini e Donne Over sarà una montagna russa di passioni, intrighi e nostalgia. Il conto alla rovescia è già iniziato: a fine agosto, con le prime registrazioni, arriveranno i nomi ufficiali. E fino ad allora i fan continueranno a discutere, tifare e sperare.