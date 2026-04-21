La forza di una donna, spoiler 21 aprile 2026: Enver consegna la pistola ad Arif, Sirin l’ha sostituita
Nuovo piano subdolo di Sirin, c'entra la pistola di Sarp. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 21 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che la situazione è decisamente migliorata a casa della signora Fazilet da quando ha permesso a Ceyda di tornare a lavorare lì.
Spoiler La forza di una donna 21 aprile 2026: nuovo piano subdolo di Sirin, c’entra la pistola di Sarp
Raif era furioso con la madre per aver accusato Ceyda di furto e averla licenziata, si rifiutava anche di uscire dalla sua stanza. L’uomo è innamorato di lei, infatti quando ha scoperto che la madre l’ha riassunta il suo umore è subito migliorato.
Arif dovrà liberarsi della pistola di Sarp e Bahar ha deciso di andare insieme a lui. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver prima di consegnare l’arma all’uomo l’ha imballata con il nastro adesivo e l’ha ricoperta con delle coperte. Lui però non ha idea che Sirin al posto della pistola ha messo dei sassi all’insaluta del padre.