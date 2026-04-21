La forza di una donna, spoiler 21 aprile 2026: Enver consegna la pistola ad Arif, Sirin l’ha sostituita

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 21 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la situazione è decisamente migliorata a casa della signora Fazilet da quando ha permesso a Ceyda di tornare a lavorare lì.

Spoiler La forza di una donna 21 aprile 2026: nuovo piano subdolo di Sirin, c’entra la pistola di Sarp

Raif era furioso con la madre per aver accusato Ceyda di furto e averla licenziata, si rifiutava anche di uscire dalla sua stanza. L’uomo è innamorato di lei, infatti quando ha scoperto che la madre l’ha riassunta il suo umore è subito migliorato.

Arif dovrà liberarsi della pistola di Sarp e Bahar ha deciso di andare insieme a lui. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver prima di consegnare l’arma all’uomo l’ha imballata con il nastro adesivo e l’ha ricoperta con delle coperte. Lui però non ha idea che Sirin al posto della pistola ha messo dei sassi all’insaluta del padre.