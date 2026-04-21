Forbidden fruit, spoiler 21 aprile 2026: Ender incastra Leyla, lei si sfoga con Halit e Kaya

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Va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Caner ed Emir aiuteranno Ender con il suo piano.

I due faranno in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto che la ritrae in reggiseno, ma naturalmente la ragazza non c’entrerà nulla. L’obiettivo di Ender sarà quello di scagliarsi contro la donna.

Spoiler Forbidden fruit 21 aprile 2026: Leyla ha dei sospetti su Ender, Erim presenta la sua ragazza alla famiglia

Ender farà finta di infuriarsi e mortificherà Leyla davanti a tutti, accusandola di aver provato a sedurre suo marito. Come reagirà lei? Capirà subito che si tratta di una subdola manovra della sorella di Ender per incastrarla.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che visibilmente amareggiata Leyla si confiderà con Halit e Kaya ed entrambi sembreranno credere alle sue parole. Nel frattempo Erim presenterà la sua nuova fidanzata, Melisa, ai suoi familiari. La ragazza, però, deluderà le loro aspettative perché sarà decisamente diversa da come se l’aspettavano.