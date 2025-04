Uomini e Donne, Cosimo beccato con un’altra a cena: intanto una dama è interessata a lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne continua ad essere un programma seguitissima a distanza di anni dal suo debutto su Canale 5. Questa stagione a far parlare di sé c’è stato l’arrivo sul trono di Tina Cipollari. L’opinionista viterbese ha intrapreso una conoscenza con Cosimo, con il quale è stata immortalata a fare spese pazze sia a Parigi che a Madrid. Proprio il cavaliere è finito al centro di un’indiscrezione. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una segnalazione sul suo profilo Instagram che cita in questo modo: “Cosimo in compagnia di una donna presso il locale Carro social club di Sesto San Giovanni.” Nella segnalazione è presente anche una foto in cui Cosimo si vede parlare a cena con la donna. Neanche a dirlo, la foto ha scatenato la reazione dei fan di Uomini e Donne, i quali hanno iniziato a mettere in dubbio della buona fede dell’uomo nei confronti di Tina.

Uomini e Donne, Sabrina Zago interessata a Cosimo

Nel frattempo una nota dama del trono over di Uomini e Donne è apparsa interessata a Cosimo come raccontato da lei stessa in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. Si tratta di Sabrina Zago, che di recente è stata colpita da un grave lutto famigliare. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Sarò sempre me stessa, ma cercherò di valutare meglio la persona che ho di fronte. Mi farò desiderare di più. Il mio punto debole è la dolcezza. Vorrei un Cosimo nella mia vita, per la simpatia, la dolcezza e l’affetto che sta dimostrando nei confronti di Tina. Lo adoro.” Sabrina Zago ha affermato di essersi dedicata al programma anima e corpo e per questo di aver consumato tante energie. Alla domanda, chi l’ha delusa di più, la donna ha fatto il nome di Giuseppe, con il quale aveva avuto una conoscenza.