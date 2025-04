Uomini e Donne, grave lutto per Sabrina Zago, la dama sui social: “Abbraccialo forte”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne vi è Sabrina Zago. La dama ha fatto molto parlare in queste ultime puntate per la sua infatuazione per Giuseppe, il cavaliere che in questi ultimi tempi si sta facendo notare per le sue sfide di ballo insieme a Gianni Sperti. Nonostante la frequentazione sia giunta al termine ed abbiano già iniziato a fare nuove conoscenze, i due protagonisti continuano a scambiarsi frecciatine in studio. Per Sabrina Zago tuttavia non è un momento facile come annunciato da lei stessa sui social. La dama di Uomini e Donne ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. La donna ha annunciato la perdita di sua madre, pubblicando una sua foto con la seguente didascalia: “Hai raggiunto papà, abbraccialo forte.”

Uomini e Donne, Sabrina Zago ha perso la madre

Grave lutto per Sabrina Zago. La bionda dama del trono over di Uomini e Donne ha perso la sua amata madre come annunciato da lei stessa sul suo profilo Instagram. Neanche a dirlo, il post pubblicato sul suo profilo Instagram ha suscitato la reazione da parte dei fan del programma. Molti hanno voluto mandare un messaggio d’affetto per la donna in questo momento. Un utente in particolare ha scritto in questo modo: “Condoglianze, perdere la mamma è il dolore più grande”. Una situazione non facile che Sabrina Zago potrà superare o almeno provare grazie alla partecipazione a U&D, dove la sua mente potrà essere distratta dalle nuove conoscenze.