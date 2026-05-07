Rocco Hunt alla Festa Patronale di Torremaggiore

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino: Torremaggiore pronta a vivere tre giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 13 al 15 giugno 2026

Torremaggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Sabino, in programma dal 13 al 15 giugno 2026. Tre giorni intensi in cui fede, tradizione, cultura e spettacolo coinvolgeranno l’intera comunità e migliaia di visitatori provenienti da tutto il territorio.

Grande protagonista del cartellone civile sarà Rocco Hunt, attesissimo per il concerto finale di lunedì 15 giugno in Piazzale Palma e Piacquaddio, pronto a regalare alla città una serata di musica ed energia.

La Festa Patronale rappresenta il cuore della tradizione torremaggiorese e si rinnova dal 1216 istituita con la bolla papale di Onorio III e dal 1834 anno di istituzione della storica Fiera agricola e di bestiame dedicata al Santo Patrono. Un’edizione ancora più significativa perché la Festa di San Sabino è stata ufficialmente inserita nel Patrimonio Immateriale della Regione Puglia, importante riconoscimento che valorizza la storia e l’identità culturale della comunità.

Le celebrazioni religiose culmineranno con le solenni processioni di sabato 13 e domenica 14 giugno, momenti di forte partecipazione popolare e spirituale che vedranno il Venerato Simulacro attraversare le vie cittadine accompagnato dagli instancabili Portatori di San Sabino.

La città si vestirà a festa con spettacolari luminarie, fragorose batterie pirotecniche ed eventi musicali.

Sabato 13 giugno prenderà il via anche la 193ª edizione della storica Fiera di San Sabino, che animerà la Pineta Comunale, via Sacco e Vanzetti e Corso Giacomo Matteotti con espositori dedicati ad agricoltura, artigianato, agroalimentare e antiquariato. In serata spazio alla storica “discoteca” in piazza De Sangro con il dj e producer Joseph Creatura e il suo show arricchito da effetti laser.

Domenica 14 giugno si aprirà con il Matinée sinfonico del Concerto Musicale “Paolo Falcicchio” di Gioia del Colle diretto dalla Maestra Susanna Pescetti. Nel pomeriggio si terrà la seconda e conclusiva parte della processione del Simulacro. In serata, in Piazza Incoronazione, il concerto “Rino Live Tribute Band” dedicato a Rino Gaetano, seguito in Largo Fosse dalla spettacolare batteria pirotecnica “alla sanseverese”.

Gran finale lunedì 15 giugno con il concerto di Rocco Hunt e il tradizionale spettacolo pirotecnico dello “Scapp e Fuij”, giunto alla sua 14ª edizione.

Tre giorni tra fede, identità e spettacolo che renderanno ancora una volta unica la Festa Patronale di San Sabino.

Il Sindaco Emilio Di Pumpo

Il Presidente del Comitato Festa, Leonardo Carretta

Il Parroco don Antonio Soccio