Uomini e Donne anticipazioni: una coppia del trono over va via, Gemma non rinuncia ad Arcangelo

Ieri 4 maggio si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma, dove sono accaduti diversi di colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. In particolare, c’è stata una bella notizia per il percorso di Margherita e Dennis. I due hanno deciso di lasciare il programma mano nella mano. La coppia ha scelto di darsi una chance lontano dalle telecamere. Inoltre le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Maria De Filippi ha chiesto ad Arcangelo, Cinzia e Marina di sedersi al centro dello studio per rivelare dettagli della loro conoscenza. Il cavaliere ha rivelato di essersi baciato durante un’esterna con Cinzia. Per questo motivo, Marina ha deciso di troncare la loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani non vuole rinunciare ad Arcangelo

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta ieri 4 maggio a Roma e in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani si è introdotta nella conversazione tra Arcangelo e le due dame. La dama di Torino ha dimostrato di non voler perdere la chance di conoscere il cavaliere. La donna ha detto di non capire per quale motivo Arcangelo ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Inoltre grande attenzione è stata focalizzata su Morena e Francesco. I due giovani si stanno vedendo da oltre un mese. Lei ha dichiarato di essere molto presa dal cavaliere che però ha affermato di non essere ancora innamorato di lei. Morena ha affermato che tra di loro ci sono stati dei contatti intimi e delusa dal non ricambio ha deciso di tornare a sedersi sulle poltroncine.