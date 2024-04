Uomini e Donne news 18 aprile, Trono Over e Classico

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Pierpaolo ha fatto una bellissima sorpresa ad Ida, Mario ha lasciato il programma. Oggi che accadrà? Jessica riprenderà la conoscenza di Marcello, ci saranno novità per Gemma. Uomini e Donne news 18 aprile 2024

Uomini e Donne, l’uscita con Jessica di Marcello

La puntata ha inizio con Marcello che racconta dell’uscita con Jessica. Tutto è andato bene e ci sono stati anche dei baci. Nel frattempo in studio ritorna Ida, ma è da sola. “Già era preparato che se ne voleva andare”, dice la tronista parlando di Mario.

LEGGI ANCHE, La Promessa anticipazioni, il grande segreto di Carlos Orengo

Uomini e Donne news 18 aprile, Il corteggiatore ha deciso di non corteggiarla più

Maria De Filippi però comunica che Mario ha deciso di tornare ancora e si dichiara alla tronista: “mi sono innamorato di te“. Tina interviene: “Ida conto sulla tua intelligenza, non credere a quello che ha detto. Pensa a tutto il resto, poi ridendo sotto i baffi…ti prego! Non ti far colpire da questa frase d’effetto“.

La reazione di Tina alla dichiarazione di Mario

ore 15:15 – Tina: “Mario ha detto una cosa fuori luogo. Prima è scappato come una volpe e poi torna a dire questa cosa?“. Anche Gemma non crede al corteggiatore di Ida: “a parte le parole e gli effetti speciali, l’amore è fatto di altro. Tu entri ed esci, ma il sentimento vero da parte tua, a parte ste parolone i fatti non coincidono. Fai la vittima, ti confronti con Pierpaolo e non con i suoi sentimenti. Questo tuo comportamento di andare, tornare e farsi rincorrere, basta!”.

Marcello dice di essersi sentito libero con Jessica.

Tina vede Mario (corteggiatore Ida) affranto sulle sedute e chiede. “Sei preoccupato? Ti vedo distrutto”. Lui risponde che si sta solo rilassando.

Milena balla con Mario che non tiene né l’una, né l’altra

Mario torna in studio. Chiede due sedute, si mette faccia a faccia con Ida “Ti sei mai chiesta perché vado fuori di testa quando vedo delle cose? E adesso guardandomi negli occhi cosa pensi? Io ti dico guardandoti negli occhi che sono innamorato di te.“



Al centro studio c’è anche Ilenia a fianco di Milena. Mario vorrebbe uscire questa sera con Ilenia, ma ci sono altre due donne venute per conoscerlo. Sono Annalisa e Ambra.

Ida non sa che dire, vuole già frenare Mario ma lui la interrompe chiedendole di ballare. Lei accetta.

Milena e Mario sono usciti e si sono baciati. Milena ha mostrato interesse per un altro cavaliere Federico (più grande di Mario). Federico si siede al centro studio: “C’è un affetto, c’è attrazione, ma siamo un po’ bloccati“.

Pierpaolo si dichiara a Maria

Sarà tutta verità o le parole dolci cozzano con i fatti?