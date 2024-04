Uomini e Donne anticipazioni: sfiorata la rissa tra due dame del trono over

Ieri 31 marzo si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono over. La conduttrice ha fatto accomodare al centro dello studio Salvatore con le sue tre dame che sta conoscendo. Ida, Tiziana e Alessia hanno avuto un confronto con il loro cavaliere. In questo frangente, Tina Cipollari si è messa di mezzo nella discussione attaccando pesantemente Tiziana. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che Asma ha deciso di tornare nelle file del parterre dopo un’assenza di due settimane.

Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi e Cristina hanno una lite molto accesa

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Marcello ha deciso di conoscere una ragazza che era venuta in studio per conoscere Mario. A tal proposito, quest’ultimo è uscito insieme a Monica e Ylenia. L’esterna con la dama è andata a gonfie vele, tanto che i due si sono scambiati un bacio. Brune notizie, invece, per Aurora, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Federico. Barbara De Santi e Cristina hanno avuto una lite molto accesa davanti alle telecamere di Cinecittà. Le due dame avrebbero addirittura sfiorato la rissa. Infine una bella notizia per Maura e Gianluca, i quali hanno deciso di conoscersi fuori dalla trasmissione.