Maria de Filippi stupisce il pubblico | imitazione PERFETTA!

Maria de Filippi stupisce il pubblico di Canale 5 nella puntata andata in onda lo scorso sabato 2 Novembre di Tú sí que vales. Maria De Filippi e Rudy Zerbi si sono prestati per una versione esilarante dei Ricchi e Poveri ed il video della loro versione di “Sarà perchè ti amo” è viralissima sui social.

La trasmissione di Canale 5 del sabato sera che scova i talenti provenienti da ogni parte del mondo ma che non rinuncia al divertimento in studio, ha il duro compito di confrontarsi con una concorrenza spietata quella di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la gara tra le due trasmissionei riserva sempre grandissime emozioni e grande divertimento. Nella trasmissione di Canale 5 oltre a Maria de Filippi ci sono Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. La coppia formata da Maria De Filippi e Rudy Zerbi si è resa protagonista di una imitazione epica che resterà sicuramente negli annali della Televisione italiana.

Maria De Filippi e Rudy Zerbi diventano virali sui social

Sul palco di Tu si que vales è arrivato il concorrente Gianni Lorusso, è un concorrente che spesso imita grandi cantanti in playback. Cosi che Maria de Filippi e Rudy Zerbi hanno deciso di prendere la palla al balzo e prestarsi nell’esibizione di “Sarà perchè ti amo” dei Ricci e Poveri. La versione di Maria de Filippi della brunetta dei Ricci e Poveri è davvero esilarante, il video di seguito nell’articolo.

Maria de Filippi e Rudi Zerbi – Immagine tratta da Video Mediaset

L’imitazione dei Ricchi e Poveri andata in onda sabato 2 Novembre su Canale 5 fa davvero divertire il pubblico, Maria de Filippi stupisce insieme Rudy Zerbi sono davvero esilaranti. L’imitazione dei Ricchi e Poveri è davvero perfetta, voi che ne pensate?