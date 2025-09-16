Uomini e donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Rosario Guglielmi, rivelazioni bomba in studio!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 16 settembre si è registrata a Roma una nuova puntata di Uomini e donne dove sono accaduti clamorosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata catalizzata da Rosario Guglielmi, che nel corso dello speciale di Temptation island è stato annunciato come nuovo tronista. Stando alle anticipazioni di Uomini e donne si apprende che Maria De Filippi ha deciso di cacciare il ragazzo dopo alcune rivelazioni bomba da parte dell’ex fidanzata Lucia. Proprio quest’ultima intervenuta in studio ha raccontato di aver avuto alcuni rapporti sessuali con Rosario pochi giorni prima della registrazione. Di qui, è arrivata la reazione di Maria De Filippi che ha dichiarato: “Non mi sembra il caso che questo trono inizi” prima di chiedere a Rosario di andarsene.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma Galgani in lacrime dopo la bufera

Ma i colpi di scena per quanto riguarda l’ultima registrazione del dating show non sono ancora finiti. Le anticipazioni di Uomini e donne raccontano che grande attenzione è stata focalizzata anche sui protagonisti del trono over ed in particolare su Gemma Galgani. La donna è scoppiata in lacrime dopo che nella registrazione precedente era finita al centro della bufera per aver definito grasso un suo ex pretendente. In questo frangente, Tina Cipollari è corsa in aiuto della dama di Torino portandole lo scottex. Infine per Alessio sono scese due dame che però ha deciso di non tenere in studio per provare a corteggiarle.