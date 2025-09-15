Uomini e donne anticipazioni: bufera su Gemma Galgani, grosso scivolone in studio!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuta alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grandi protagonisti sono stati i cavalieri e le dame del trono over. Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani è finita al centro di una pesante polemica in studio. In particolare, la dama di Torino ha deciso di porre fine alla conoscenza con Mario Lenti, nonostante inizialmente era apparsa molto presa da lui. Anche Marina ha deciso di non continuare a vedersi con lui.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma Galgani critica l’aspetto fisico di Mario

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti l’ultima registrazione annunciano che Gemma Galgani si è resa protagonista di uno scivolone quando ha criticato l’aspetto fisico di Mario, definendolo grasso. Neanche a dirlo, le parole della dama di Torino hanno scatenato la reazione da parte di tutti i presenti nello studio che l’hanno pesantemente criticata. Nel frattempo, Mario ha deciso di continuare a vedersi con altre due dame del parterre del trono over. Grande attenzione anche per Sabrina, la quale ha tenuto un cavaliere dopo che è sceso in studio per fare la sua conoscenza.