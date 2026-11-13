Uomini e Donne anticipazioni: malore per una dama, il medico costretto ad intervenire

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Momenti di paura nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 13 novembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Stando a quanto trapelato da Lorenzo Pugnaloni si apprende che Chiara si è sentita male, tanto che il medico è corso in studio. Il fatto si è verificato prima che le telecamere iniziassero a registrare. Per questo motivo, il medico ha potuto accompagnare la dama nel backstage dove ha ricevuto assistenza. Dalle anticipazioni di Uomini e donne si evince che Chiara ha avuto un malore che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. La dama ha fatto ritorno in studio quando è iniziata la puntata. Una volta in studio, Chiara ha parlato della conoscenza con Mario Cusitore, che ha fatto ritorno nel programma a distanza di tempo.

Uomini e donne anticipazioni: Chiara ha chiuso con Mario Cusitore dopo il malore

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Chiara e Mario Cusitore sono usciti a cena la sera precedente. Un incontro che non sembra aver avuto l’esito sperato. La dama ha manifestato apertamente il proprio fastidio per alcuni atteggiamenti da parte del cavaliere napoletano. Maria De Filippi ha chiesto a Chiara cosa volesse fare e lei ha deciso di chiudere la storia con Mario. Per la dama la registrazione è proseguita tra il chiarimento e il ritorno alla normalità dopo il malore che ha avuto.

Mario Cusitore (Screen Witty Tv)