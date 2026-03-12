Uomini e Donne anticipazioni: malore in studio, rissa per un tronista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 11 marzo si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione dei presenti in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni su Instagram si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono classico. In particolare, Ciro Solimeno ha portato in esterna sia Elisa che Alessia Antonetti. Con quest’ultima, il tronista è uscito in automobile dove è scattato un bacio. Con Elisa, invece, c’è stato un confronto anche doloroso per via della scomparsa dell’adorato nonno. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la corteggiatrice ha chiesto a Ciro per quale motivo non l’abbia baciata. Il tronista non ha esitato a rispondere: “Per portare rispetto ad Alessia.”

Uomini e Donne anticipazioni: Sara ha un malore, sfiorata la rissa tra Ciro e Matteo

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che grande attenzione anche sul trono di Sara, che è stata protagonista di una registrazione molto complicata. La tronista ha baciato sia Alessio che Matteo nel corso delle esterne. Matteo ha avuto un comportamento sopra le righe in studio, arrivando a fare minacce sia ad Alessio che a Cirro. Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmare gli animi inferociti tra il corteggiatore e il tronista, che hanno sfiorato la rissa. Il giovane ha ammesso di aver avuto una reazione troppo focosa nei confronti di Sara, che alla fine non c’entrava niente. Ma il colpo di scena doveva sempre arrivare poiché la tronista è stata vittima di un malore forse a causa dello stress accumulato durante la registrazione.