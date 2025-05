Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco Steri ha scelto, una coppia del trono over va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 11 maggio presso gli studi Elios di Cinecittà in Roma si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono avvenuti molti colpi di scena che hanno tenuta alta l’attenzione del pubblico in studio. Protagonista assoluto è stato Gianmarco Steri, che ha finalmente fatto la sua scelta. Il tronista ha regalato emozioni uniche, arrivando alla finale con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. La scelta è stata annunciata in grande stile con una lettera commuovente letta in studio da Gianmarco Steri, in cui ha voluto rendere omaggio a Maria De Filippi per il sostegno ricevuto. Allo stesso tempo, la redazione ha regalato al tronista un video accompagnato da una lettera di saluto. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni si apprende che Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. La ragazza ha detto di sì in lacrime. Per l’occasione, la corteggiatrice indossava un bellissimo abito grigio glitterato.

Uomini e Donne anticipazioni: Giovanni e Francesco lasciano insieme il trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Nadia non ha nascosto il suo dispiacere e un pizzico di rabbia per la mancata scelta. Tina Cipollari, invece, l’ha attaccata, schierandosi con Cristina. Presenti nel pubblico numerosi amici di Gianmarco Steri che hanno partecipato con entusiasmo alla scelta. Tutti hanno applaudito la neo-coppia con calore e affetto. Spazio anche alle vicende del trono over. In particolare, Giovanni Siciliano è tornato in studio per un confronto sincero con Francesca Cruciani. I due hanno ripreso la frequentazione superando le incomprensioni passate. Valentina, invece, ha deciso di seguire il suo cuore, iniziando una relazione lontana dalle telecamere. Presenti in studio anche Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, che hanno raccontato come prosegue la loro vita sentimentale.