Uomini e Donne anticipazioni: Federico Mastrostefano fa piangere una dama, cos’è accaduto in studio

Ieri 22 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono avvenuti diversi colpi di scena per la gioia del pubblico in studio. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che l’assoluta protagonista è stata nuovamente Gemma Galgani. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la dama di Torino è apparsa triste e sconsolata per com’è finita la conoscenza con Mario. Nel frattempo, Sebastiano continuerà la sua conoscenza con Magda, con il quale sono usciti in esterna. Alessio Pili Stella, invece, è uscito con due dame mentre è cresciuta la sintonia tra Guido Ricci e Federica. Buone notizia anche per Federico Mastrostefano, tornato nel programma a distanza di moltissimo tempo. Il nuovo cavaliere del trono over ha fatto la conoscenza di Agnese De Pasquale. Una frequentazione che sta procedendo a gonfie vele, tanto da suscitare la rabbia di Rosanna, che è scoppiata in lacrime.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate programma prossimamente su Canale 5 raccontano che il trono classico è stato caratterizzato da molti colpi di scena. In particolare, Maria De Filippi ha stupito tutti quando ha offerto il trono a Sara, che aveva deciso di andarsene. Durante un litigio, la corteggiatrice ha accusato il tronista di non essere sincero con lei dopo che aveva portato in esterna Nicole, un’ex tentatrice di Temptation Island. Cristina, invece, ha portato in esterna Federico che ha avuto un’accesa lite con Jakub, accusandolo di star prendendo in giro la tronista.