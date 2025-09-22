Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi ed il gesto inaspettato che scuote lo studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 22 settembre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e donne, dove sono accaduti diversi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine c’è stato un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda le vicende del trono classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Flavio Ubirti ha avuto un durissimo faccia a faccia con Sara Gaudenzi. In questo frangente, la corteggiatore ha deciso di abbandonare il programma, credendo di non essere corrisposta dal tronista se non fosse accaduto il colpo di scena. Maria De Filippi ha preso la parola, dichiarando le seguenti parole: “fregatene e fai la tronista”. La conduttrice ha stupito tutti, offrendo alla corteggiatrice il trono e lei ha accettato.

Uomini e donne anticipazioni. Gemma Galgani è uscita con Mario

Ma le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 non sono ancora terminate. Gemma Galgani è tornata ad essere l’assoluta protagonista dopo che era finita al centro della bufera per aver fatto bodyshaming ad un cavaliere. La dama di Torino ha deciso di uscire con Mario con in quale aveva avuto una breve conoscenza. Una volta in studio, la donna ha detto di essersi rivista con l’uomo sono in amicizia. Federico Mastrostefano, invece, ha fatto un’esterna con Barbara De Santi anche se una volta in studio ha ammesso di voler continuare a vedersi soltanto con Agnese De Pasquale. Infine Magda ha continuato ad uscire con Sebastiano.