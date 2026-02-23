Uomini e Donne, ex tronista sul trono di Ciro Solimeno: “Bisogna capire se è davvero libero di testa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne sta attirando non poche critiche e polemiche, sono in molti a pensare che non sia tornato in trasmissione per trovare davvero l’amore.

I fan del programma di Maria De Filippi pensano che il trono del tronista sia alquanto noioso, in molti non hanno nemmeno digerito il fatto che abbia violato le regole durante la sua prima esperienza. C’è anche chi pensa che non si sia davvero lasciato alle spalle la storia d’amore con Martina De Ioannon, ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo anche un’ex volto di Uomini e Donne ha commentato il percorso di Ciro Solimeno. Di chi si tratta? Di Brando Ephrikian.

Brando Ephrikian dice la sua sul trono di Ciro Solimeno: cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne

Per l’ex tronista di Uomini e Donne non è un momento facile dopo che l’ex fidanzata lo ha duramente accusato. A Lorenzo Pugnaloni ha detto che non se lo aspettava ed è rimasto spiazzato, in quelle accuse veniva descritta una persona che non riconosceva e la cosa gli ha fatto male. Parlando poi del trono di Ciro Solimeno ha detto che bisognerebbe chiedersi se si è davvero interessati a trovare l’amore o a quello che viene dopo.

A parer suo le sue corteggiatrici dovrebbero riflettere e capire se continuerebbero a corteggiarlo se lui pensa ancora alla sua ex. Brando Ephrikian ha aggiunto: “contano i comportamenti, bisogna capire se uno è davvero libero di testa per fare un percorso pulito e lineare”