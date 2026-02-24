Uomini e Donne, Lucia Marino sulla sua assenza svela: “Ho deciso di interrompere il mio percorso per…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Marino aveva provato a trovare l’amore a Uomini e Donne ma dopo qualche breve frequentazione non è più tornata in trasmissione. Diversi cavalieri avevano manifestato un notevole apprezzamento per l’ex dama e in molti continuano a chiedersi il motivo della sua assenza in studio.

Nelle scorse settimana la dama aveva già precisato che è stata una sua decisione abbandonare il dating show di Maria De Filippi, smentendo quindi le voci relative ad una sua possibile esclusione. Nelle scorse ore ha di nuovo fatto chiarezza sui social dal momento che si continua a parlare della sua assenza a Uomini e Donne.

Perché Lucia Marino non è più tornata a Uomini e Donne? L’ex dama fa chiarezza sulla sua assenza

L’ex dama ci ha tenuto a precisare che i rumors che circolano in merito al suo allontanamento dal programma di Maria De Filippi non sono veri. Ha poi ribadito: “Ho deciso io di mia spontanea volontà, per motivi miei personali che mi hanno portato a decidere al momento di interrompere il mio percorso in tv, punto”.

Lucia Marino ai fan ha poi assicurato che non è successo niente di tragico, semplicemente al momento sta dando priorità a cose più importanti. Sui social ha anche rivelato cosa deve fare un uomo per conquistarla. Innanzitutto il primo impatto per lei è importante a livello estetico, un uomo per colpirla deve poi trasmetterle tranquillità e deve metterla al primo posto. Se questo non le arriva preferisce restare da sola.