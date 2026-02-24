Spettacolo Italia

Uomini e Donne, Lucia Marino sulla sua assenza svela: “Ho deciso di interrompere il mio percorso per…”

Perché Lucia Marino non è più tornata a Uomini e Donne? L'ex dama fa chiarezza sulla sua assenza, cosa ha detto sui social.

Sara Fonte24 Febbraio 2026
Lucia Marino è stata esclusa da Uomini e Donne
Lucia Marino (Screen Witty Tv)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Marino aveva provato a trovare l’amore a Uomini e Donne ma dopo qualche breve frequentazione non è più tornata in trasmissione. Diversi cavalieri avevano manifestato un notevole apprezzamento per l’ex dama e in molti continuano a chiedersi il motivo della sua assenza in studio.

Nelle scorse settimana la dama aveva già precisato che è stata una sua decisione abbandonare il dating show di Maria De Filippi, smentendo quindi le voci relative ad una sua possibile esclusione. Nelle scorse ore ha di nuovo fatto chiarezza sui social dal momento che si continua a parlare della sua assenza a Uomini e Donne.

Perché Lucia Marino non è più tornata a Uomini e Donne? L’ex dama fa chiarezza sulla sua assenza

L’ex dama ci ha tenuto a precisare che i rumors che circolano in merito al suo allontanamento dal programma di Maria De Filippi non sono veri. Ha poi ribadito: Ho deciso io di mia spontanea volontà, per motivi miei personali che mi hanno portato a decidere al momento di interrompere il mio percorso in tv, punto”.

Lucia Marino ai fan ha poi assicurato che non è successo niente di tragico, semplicemente al momento sta dando priorità a cose più importanti. Sui social ha anche rivelato cosa deve fare un uomo per conquistarla. Innanzitutto il primo impatto per lei è importante a livello estetico, un uomo per colpirla deve poi trasmetterle tranquillità e deve metterla al primo posto. Se questo non le arriva preferisce restare da sola.

Tags
Sara Fonte24 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©