Uomini e Donne, Alessio ha tradito Sara Guadenzi? Lei svela: “Abbiamo litigato ed è sparito”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da ieri non si fa che parlare della presunta rottura tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, usciti insieme da Uomini e Donne due mesi fa.

Il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi aveva fatto non poco discutere, soprattutto perché erano stati accusati di essersi messi d’accordo. Loro di fronte ai duri attacchi avevano negato e dopo Uomini e Donne sembravano molto innamorati, ma cosa è successo tra loro negli ultimi giorni?

Sara Guadenzi spiega cosa è successo tra lei e Alessio Rubeca: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne l’ha tradita?

Una storia postata ieri dall’ex tronista di Uomini e Donne non è passata inosservata, ha infatti scritto che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Si riferiva al ‘fidanzato’? In molti hanno subito pensato che fosse successo qualcosa tra loro, sui social Deianira Marzano ha confermato la loro rottura dicendo che lui l’ha tradita.

Nelle scorse ore però Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere di aver contattato Sara Guadenzi, questo è ciò che gli ha detto: “Io non lo so cosa è successo, se mi ha tradita o no. So solo che abbiamo litigato e che è sparito per quattro giorni andando a ballare tutto il weekend“. L’ex tronista ha rivelato che Alessio Rubeca ieri è andato da lei per parlare, le ha chiesto scusa e ha negato di averla tradita. Ha poi aggiunto: “In questo momento mi sento ferita e non so neanche cosa sia giusto dire o pensare”.