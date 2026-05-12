Grande Fratello Vip, anticipazioni del 12 maggio: Francesca Manzini sotto accusa e terzo finalista

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La puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip si preannuncia come una delle più intense di questa edizione. Il reality di Canale 5, guidato da Ilary Blasi, torna in prima serata con una serata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emozionanti che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Tra dinamiche che cambiano, alleanze che si ricompongono e sorprese che toccano il cuore, i concorrenti si preparano a vivere una notte decisiva, soprattutto perché verrà scelto il terzo finalista.

Ma cosa accadrà nella nuova puntata? Chi finirà al centro delle polemiche? E quali emozioni travolgeranno i concorrenti in studio?

Grande Fratello Vip: Francesca Manzini sotto accusa, la Casa si ribella

Il cuore della puntata del 12 maggio ruota attorno a Francesca Manzini, che si ritrova isolata e criticata da gran parte della Casa. È l’unica concorrente esclusa dal televoto per diventare finalista e il suo comportamento, giudicato da alcuni egocentrico e da altri manipolatorio, è diventato il bersaglio di discussioni sempre più accese. Francesca dovrà difendersi da accuse pesanti, cercando di spiegare le sue scelte e di recuperare un equilibrio che sembra essersi incrinato definitivamente.

Nel frattempo, l’attenzione si sposta anche su Raimondo Todaro, figura sempre più discussa. C’è chi lo considera un compagno di viaggio leale e chi, invece, inizia a sospettare che dietro i suoi modi gentili si nasconda una strategia ben studiata. La puntata offrirà l’occasione per chiarire dubbi, smascherare eventuali giochi e capire chi, tra i concorrenti, sta davvero mostrando la propria natura.

La Casa è un campo di battaglia emotivo, e ogni parola rischia di cambiare gli equilibri di un gruppo già provato dalle ultime settimane.

Grande Fratello Vip: nuove alleanze e una sfida che profuma di rivalsa

La serata del 12 maggio segna anche la rinascita di un’alleanza che il pubblico conosce bene. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe tornano unite, pronte a sfidare la loro “nemica” numero uno: Francesca Manzini. La gara dei talenti, che inizialmente sembrava un momento leggero, si trasforma in un’occasione di rivalsa, con le tre concorrenti decise a dimostrare la loro forza e a ribaltare le dinamiche interne.

Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, guiderà il racconto di una puntata che alterna tensione e leggerezza, con momenti destinati a diventare virali. Le prime due finaliste vivranno emozioni speciali: Antonella Elia potrà riabbracciare la sua amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini, che da settimane chiede un momento con la sua adorata cagnolina Betzy, sarà finalmente accontentata. Un incontro che promette lacrime, sorrisi e un’ondata di affetto che travolgerà lo studio.

La puntata, però, non si ferma alle emozioni: ogni gesto, ogni parola e ogni reazione contribuiranno a definire i nuovi equilibri della Casa, sempre più vicina alla finale.

Grande Fratello Vip: chi sarà il terzo finalista?

Il momento più atteso della serata è la scelta del terzo finalista. In gara ci sono cinque concorrenti molto diversi tra loro: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Ognuno di loro ha costruito un percorso personale, fatto di sfide, fragilità e momenti di forza, e ora il pubblico è chiamato a decidere chi merita di raggiungere le prime due finaliste.

La tensione cresce minuto dopo minuto, mentre i concorrenti attendono il verdetto con la consapevolezza che questa scelta potrebbe cambiare completamente il finale del loro percorso. Ilary Blasi accompagnerà il pubblico verso la decisione, alternando clip, confronti e sorprese che renderanno la puntata ancora più coinvolgente.

Il Grande Fratello Vip continua così a confermarsi uno dei programmi più seguiti e discussi della stagione, capace di unire emozioni, strategia e spettacolo in un’unica serata.