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Fallita la Ternana, per Foggia si riaprono le porte della Serie C
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Fallita la Ternana, per Foggia si riaprono le porte della Serie C
Dopo il fallimento della Ternana (che ripartirà dall’Eccellenza), per il Foggia Calcio si riaprono le porte della Serie C.
La riammissione della società rossonera nella terza categoria sarà quasi certa se il Bra (che ha perso in casa 1-0 contro la Torres) non riesca nell’impresa di ribaltare la sfida contro i sardi.
In quel caso i satanelli potrebbe essere primi nella lista delle riammissioni.