Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramiche
Vivere la natura immergendosi nelle sue bellezze, ammirare l’ambiente cogliendone tutte le ricchezze.
È il turismo lento, formula ormai sempre più richiesta e sempre più ricercata.
Un’offerta che il Gargano può proporre in modo unico, come testimoniato sabato dalla partecipazione del Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro, alla Fiera del Cicloturismo di Padova.
Una presenza, quella del Commissario Di Mauro, che ha arricchito la presentazione dell’atlante delle ciclovie pugliesi da parte della Regione Puglia.
Tra le iniziative più suggestive, infatti, rientra il “Giro ad Anello del Gargano”, che avrà un tour speciale dal 23 al 26 aprile prossimi.
Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramiche, costeggiando il mare e spingendosi verso la montagna.
Un’esperienza che solo il Gargano può assicurare e che vedrà il contributo speciale di Ilaria Fiorillo, nota scrittrice e autrice di libri dedicati al turismo lento ed al viaggio in bicicletta.
Ancora una volta il Gargano si conferma protagonista.