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Una vera stagione di vita. Quando il primo Convento Francescano fu fondato a Siponto da S. Francesco nel 1216

Secondo la tradizione il primo Convento Francescano .fu fondato a Siponto da S. Francesco d’Assisi nel 1216 ,durante la sua prima visita al Monte Gargano. Nel 1348, poi condotto dai Frati Minori Conventuali, fu trasferito a Manfredonia.

Dal vento e fruscio pieno di canne verdi folte e alte fi Siponto.

L’aria si inebriava di un silenzio particolare quasi serioso,che partiva dall’anima in lungo pensiero al digiuno e al rispetto del disegno della crocifissione,riflettere ecco cosa bisognava fare. Fu edificata nel 1348 dall’arcivescovo Pietro II che introdusse l’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Per la sua costruzione furono adoperate le rovine del convento di San Francesco, sito in Siponto e distrutto dal terremoto nel 1223. Nel 1620 l’intero complesso religioso venne incendiato e saccheggiato dai Turchi. Ripristinata nel 1676, la chiesa venne consacrata dall’arcivescovo Orsini (poi Papa Benedetto XIII) e nel 1755 fu nuovamente ricostruita dall’arcivescovo Francesco Rivera. Li’ riflesso sulle acque, si faceva di un colore unico mentre onde si battevano contro gli scogli, da lontano si avvistavano piccoli alberi di palme nati molti anni fa e alberi più grandi di pini marittimi.

Il mare correva spinto da un soffio veloce raso di terra, scogli abbondanti, tanto da farci una storia in faccia al Golfo.Nel salire in superficie non era facile,

puntuale nel mese di passione, erano canti pieni di grazie che salivano gonfie di seppie in quelle onde imbrunite di striature, tra le acque scure pronte con le loro particolari segnature. Siponto,grande panorama di un’ immensa civilta, fu la vera stagione della vita.

di Claudio Castriotta

Foto : ritrovata in un mio cassetto