Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi vanno a convivere: addio alla distanza

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Dopo cinque mesi d’amore, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore. La coppia, sbocciata negli studi di Uomini e Donne, ha infatti deciso di andare a convivere a Roma, mettendo fine alla distanza che finora aveva condizionato la loro relazione sentimentale.

I due hanno dimostrato di voler investire nella loro storia, che ad oggi, lontano dalle telecamere procede a gonfie vele. A condividere la notizia è stata Elisa sui social, pubblicando alcuni scatti di coppia e mostrando un dettaglio particolarmente significativo: il campanello della nuova casa con entrambi i cognomi.

L’ex corteggiatrice nel post ha scritto: “Oggi la distanza non è più un problema”, ricordando il percorso affrontato insieme a Ciro e la felicità per questo importante traguardo.

A rendere ancora più romantica la condivisione sono stati alcuni bigliettini scritti a mano da Ciro per Elisa, con dediche che testimoniano il forte legame tra i due.

Un annuncio che ha subito attirato l’attenzione dei fan, felici di vedere la coppia pronta a costruire una quotidianità condivisa. Per Ciro ed Elisa, dunque, l’amore nato negli studi Elios si appresta a vivere una nuova fase, questa volta sotto lo stesso tetto.