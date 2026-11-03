Helena Prestes presto via dall’Italia? Spunta un indizio

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Helena Prestes ha ottenuto successo nel 2024 quando ha partecipato ad un’edizione del Grande fratello, a quel tempo ancora presentata da Alfonso Signorini. Da quel momento, la donna è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie e di alcuni programmi televisivi come The 50 Italia. In queste ore, l a compagna di Javier Martinez è tornata a far parlare di sé in merito al suo futuro lavorativo. La 36enne potrebbe essere in procinto di lasciare l’Italia. A far sorgere il sospetto dei fans è stata la stessa Helena Prestes, la quale ha commentato in questo modo il post pubblicato da un fotografo americano con cui aveva lavorato in passato: “Sto arrivando..”.

Helena Prestes potrebbe tornare a breve a New York

La modella brasiliana sarebbe in procinto di lasciare l’Italia per raggiungere l’America. Helena Prestes sarebbe nuovamente diretta a New York dove ha la sua agenzia di moda. Qualche settimana fa, il portale Blasting News aveva riportato che la compagna di Javier Martinez avrebbe lasciato il bel Paese per raggiungere gli Stati Uniti per motivi di lavoro. Un ritorno nella Grande Mela che arriva a distanza di pochi mesi dall’ultima volta.