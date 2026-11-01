Javier Martinez sorprende Helena Prestes: “Non ci posso credere”, cosa ha fatto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere al centro dell’attenzione. Questa volta, gli Helevier come si fanno chiamare in rete dai fans hanno preso parte ad un evento speciale a Milano. Nelle scorse ore, l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy e l’influencer brasiliana hanno partecipato ad una giornata organizzata dal brand di Tommaso Zorzi in collaborazione con Eataly, una delle più grandi aziende nel settore della distribuzione alimentare e della ristorazione. Per l’occasione, l’ex gieffina ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in merito all’evento. Nel piccolo filmato si vede Helena Prestes apparire visibilmente sorpresa dalle capacità di Javier Martinez nel maneggiare la pasta fatta a mano. La donna dichiara: “Non ci posso credere. Hai fatto questo?'”, facendo riferimento ad un tortellino che il suo compagno ha fatto con le proprie mani.

Helena Prestes e Javier Martinez, giornata con Tommaso Zorzi a Milano

Gli Helevier hanno partecipato ad un evento organizzato dal brand di Tommaso Zorzi, Pina 1930. Helena Prestes ha riferito in merito alla giornata: “Bellissima esperienza con le mani in pasta! Grazie per questa giornata speciale.” La modella brasiliana e il suo compagno si sono messi alla prova nella creazione di tortellini e tagliatelle che hanno avuto poi modo di degustare all’interno di uno dei locali di Eataly a Milano. In alcuni video pubblicati in rete si vede Javier Martinez in compagnia di Tommaso Zorzi mentre in altri ascoltare attentamente le istruzioni di un insegnante di cucina.