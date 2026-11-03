Grande Fratello Vip, sondaggio 6 novembre: Alex Belli e Andreas Müller in testa, Giulia Provvedi rischia

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La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip ha acceso un nuovo televoto che coinvolge quattro protagonisti molto discussi di questa edizione. Dopo le nomination, Alex Belli, Andreas Müller, Valeria Marini e Giulia Provvedi hanno dovuto affidare il proprio destino al giudizio del pubblico.

Le prime indicazioni che emergono dal web mostrano una sfida piuttosto interessante. Due concorrenti sembrano infatti aver conquistato il favore degli spettatori, mentre un’altra vippona occupa al momento la posizione più delicata della classifica. Chi guida il sondaggio? Chi rischia maggiormente in vista del verdetto? E quali distacchi separano i quattro concorrenti al televoto?

Alex Belli e Andreas Müller dominano il televoto del Grande Fratello Vip

Alex Belli e Andreas Müller partono con il piede giusto nella corsa verso la salvezza. Entrambi raccolgono il 30,20% delle preferenze e condividono il primo posto nella classifica provvisoria. Il testa a testa tra i due concorrenti conferma il forte sostegno ricevuto dal pubblico nelle ultime settimane.

La distanza dagli altri nominati appare significativa e, almeno per il momento, Alex e Andreas sembrano poter affrontare il televoto con una certa tranquillità.

Valeria Marini difende la terza posizione

Alle spalle della coppia di testa si colloca Valeria Marini. La showgirl conquista il 21,04% dei consensi e mantiene un vantaggio sulla concorrente che chiude la graduatoria. Pur restando lontana dai primi due classificati, Valeria conserva una posizione che le permette di guardare con maggiore serenità all’esito del televoto.

Tuttavia il distacco non è ancora definitivo e il voto del pubblico potrebbe modificare la situazione nei prossimi giorni.

Giulia Provvedi chiude la classifica provvisoria del Grande Fratello Vip

La posizione più complicata riguarda invece Giulia Provvedi. La concorrente ottiene il 18,55% delle preferenze e occupa l’ultimo posto nella graduatoria provvisoria. Al momento risulta quindi la vippona più esposta al rischio di una mancata salvezza.

La differenza rispetto a Valeria Marini resta però contenuta. Per questo motivo la situazione potrebbe cambiare da qui alla chiusura del televoto.

Se le attuali percentuali dovessero trovare conferma, la sfida premierebbe Alex Belli e Andreas Müller, con Valeria Marini in una posizione relativamente sicura. Più difficile, invece, il percorso di Giulia Provvedi, che al momento appare la concorrente meno sostenuta dal pubblico.