Un posto al sole: triste evento a Palazzo Palladini

Questa settimana Un posto al sole ha in serbo per noi diversi colpi di scena. Stiamo parlando della longeva soap (nonché la prima mai creata in Italia) che va in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 dopo Il cavallo e la torre, oramai giunta alla sua ventinovesima stagione. Nelle ultime puntate abbiamo visto come Roberto e Gennaro siano arrivati ai ferri corti, mentre Viola si è accorta che in un recente compito alcuni suoi alunni hanno uilizzato l’intelligenza artificiale. Elena ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro a Radio Golfo 99; la figlia di Marina è riuscita, nel frattempo, a reintrodurre Michele come giornalista. Guido e Lollo hanno fatto una sorpresa a Mariella in occasione della festa della mamma. Luca e Giulia hanno invece trascorso una giornata al mare, ma l’ex primario sta comprendendo di essere divenuto oramai un peso per la mamma di Niko e Angela. Nelle prossime puntate una decisione dolorosa farà disperare l’intero Palazzo Palladini, cosa accadrà?

Un posto al sole, periodo nero a Palazzo Palladini

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Giulia si è fatta avanti, sorprendendo il suo amato Luca con una proposta di matrimonio. De Santis è rimaso stupito dalla richiesta del tutto inaspettata. Tuttavia, il dottore è consapevole di non poter fare progetti a lungo termine, a causa della malattia di cui soffre, l’Alzheimer. Essendo un uomo di scienza, Luca sa bene che il male sta avanzando nel suo organismo lentamente ma costantemente. Luca è deciso a farsi da parte, per non dare ulteriori problemi a Giulia. Come informa Diregiovani.it, nel momento in cui l’Alzheimer riapparirà spietata nella sua quotidianità, De Santis prenderà una decisione estrema ma necessaria: allontanarsi segretamente da Napoli, facendo perdere le sue tracce. E così accadrà: Luca se ne andrà senza nemmeno un saluto. Per Giulia, che si vedeva già moglie del medico, sarà un colpo terribile. La donna sarà colta da una profonda angoscia dalla quale non sembrerà trovare uscita. L’assistente sociale avrà solo una soluzione davanti a sé: mettersi alla ricerca del suo compagno. Intanto, mentre Roberto e Gennaro continueranno a litigare, Niko farà una scoperta sconcertante: suo figlio Jimmy si è reso protagonista di un ato di bullismo a scuola, con la complicità del suo amico Matteo. La vittima sarà forse Camillo? Ad ogni modo, una volta avvertito da Viola dell’accaduto, il Poggi prenderà a cuore la questione, dando a Jimmy una lezione che non dimenticherà facilmente. Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole sono disponibili in replica anche sulla piattaforma Raiplay.