Un posto al sole: Elena riceve una proposta allettante

Le prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 di maggio svelano che Elena, la bella figlia di Marina, riceverà una proposta lavorativa allettante, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Un’ulteriore conferma che il personaggio interpretato dall’attrice Valentina Pace continuerà a rimanere nella soap a lungo. Elena Giordano è un personaggio che egli ultimi anni ha fatto solamente brevi apparizioni nella soap, come quando tornò a Napoli per qualche puntata, nel 2023, dopo la presunta violenza sessuale da parte di Nunzio nei confronti della figlia di Elena, Alice. Chi segue Un posto al sole sa che quella brutta vicenda fu una storia completamente inventata da una capricciosa Alice per vendicarsi di Nunzio che non corrispondeva i suoi interessi amorosi. Quindi preparatevi, Elena farà molto parlare di sé nelle prossime settimane e avrà all’interno della storyline un ruolo di tutto rispetto. Intanto, il perfido Roberto tramerà nell’ombra e non si farà scrupoli a utilizzare la figliastra per suoi scopi.

Un posto al sole: Elena cambia mestiere

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Roberto Ferri farà una proposta incredibile a Elena: offrirle un ruolo dirigenziale a Radio Golfo 99. Al momento non sappiamo dirvi molto altro. Tuttavia, sembra che Ferri farà questa mossa non di certo per amore nei confronti della Giordano, ma per attuare alcuni suoi torbidi obiettivi. Voi cari telespettatori della soap più seguita d’Italia, avrete giò notato come il socio di Ferri, Gennaro Gagliotti, sembra avere degli interessi sentimentali nei confronti della bellissima Elena, nonostante sia già sposato! Il fatto è che tra Gagliotti e Ferri le cose non andranno bene e, dopo un’apparente alleanza tutto sommato cordiale (per quanto si possa definire tale un’intesa tra due menti diaboliche come Roberto e Gennaro) qualcosa inizierà a scricchiolare e Gennaro sospetterà che Roberto e Marina abbiano intenzione di utilizzarlo a loro piacimento. Una conferenza stampa farà sì che tra i due imprenditori inizino a emergere i primi disaccordi e il fratello di Vinicio minaccerà il padre di Filippo di ritirare i suoi spot da Radio Golfo 99. A questo punto, è possibile che Roberto cercherà di sfruttare le simpatie di Gennaro per Elena, allo scopo di tenerlo a bada. Non ne abbiamo la certezza ma, come ipotizza TVBLOG, Roberto offrirà un nuovo posto di lavoro alla figlia di Marina solo per tenere a bada Gennaro e le sue minacce. Una cosa è però certa: la donna accetterà la proposta del patrigno e si ritroverà a collaborare proprio con Gagliotti. La giovane Giordando, si sa, è un carattere forte, e non starà a Radio Golfo solo a fare la bella statuina. La mamma di Alice si prefiggerà un obiettivo: aiutare Michele a riavere quella dignità professionale che il malvagio Roberto gli ha tolto, in combutta con Gagliotti. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto come il giornalista, nonostante la sua bravura, si sia ritrovato esonerato da qualsiasi incarico a Radio Golfo 99 e, a suo scorno, Roberto gli aveva perfino proposto il posto da stagista lasciato momentaneamente da Alice! Sicuramente non una bella situazione per un professionista serio e intransigente come il Saviani. Elena potrebbe, a questo punto, fungere da “dea ex machina” e riportare Michele al posto che gli spetta all’interno della radio. La figlia di Marina sarà entusiasta nel suo nuovo ruolo dirigenziale e le premesse fanno capire che la donna sarà un vero e proprio ciclone nell’azienda di Roberto. Tuttavia, non diamo per scontato un finale da tarallucci e vino: con una volpe come Ferri, Marina e sua figlia dovranno stare molto attente. Staremo a vedere se Ferri rivelerà sua sponte le sue vere intenzioni o il suo machiavellico piano sarà scoperto, infine, dalle due donne. Buona visione con Un posto al sole!