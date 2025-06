Un posto al sole, spoiler dal 30/6 al 4/7: futuro incerto per i Cantieri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arriva una settimana che promette di far tremare i palazzi: quelli di Posillipo e, soprattutto, dei Cantieri Flegrei. Dal 30 giugno al 4 luglio, Un Posto al Sole accelera il ritmo con un mix esplosivo di potere, passioni e segreti da nascondere. Al centro: Marina Ferri, pronta a sfidare l’impossibile per impedire a Gennaro Gagliotti di mettere le mani sul controllo dell’azienda di famiglia. Ma non solo: proseguono le vicissitudini di Michee, alle prese stavolta col trentesimo anniversario della scomparsa di suo padre, e Chiara Petrone, col suo modo di agire ambiguo all’interno dei Cantieri. Ricordiamo che Un posto al sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai3. Le repliche degli episodi giù trasmessi e delle stagioni precedenti potranno essere tranquillamente visionati su Raiplay.

Un posto al sole spoiler: Marina tenta l’impossibile, ma non solo…

La settimana inizierà all’insegna della tensione: Michele e Agata scaveranno nel mistero della sparizione di Assane, mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche i nervi dei cari. L’inattesa vicinanza tra loro metterà in allarme Silvia e Rossella, con la seconda che soffrirà per il riaffiorare di incubi del passato. Nel frattempo, la firma davanti al notaio ridefinirà i quadri societari dell’azienda: l’ingresso di Chiara Petrone camberà pesantemente le carte in tavola. Ma il vero banco di prova per Marina e Roberto arriverà proprio in tale occasione: la loro alleanza con Filippo, destinata a tentare di allontanare Chiara da Gennaro, inizierà a muovere i primi passi. Con l’elezione del nuovo AD alle porte, Marina salirà in prima linea. Non solo dovrà convincere Chiara a non votare per Gennaro, ma proverà anche a far leva su Filippo per manipolare il gioco dietro le quinte. I tentativi si farano sempre più disperati: assisteremo a un patto sottobanco, ad accordi da rompere e a colpi di scena in vista. Secondo alcune anticipazioni, la moglie di Roberto non si limiterà alle solite manovre: pare invece che stringerà un’alleanza a sorpresa con un personaggio esterno – ancora misterioso – disposto a contrastare Gennaro e a sostenere sia Ferri che la Giordano nella nomina del nuovo amministratore delegato . Cosa nasconderà questo nuovo sodalizio? E soprattutto: chi sarà questo joker pronto a ribaltare le sorti? La settimana culminerà in un scontro aperto: Marina chiederà un faccia a faccia con Chiara, sperando di bloccare la vittoria di Gennaro. Il momento sarà cruciale: riuscirà a mantenere il controllo? Intanto Michele compierà un gesto toccante, celebrando il trentesimo anniversario della morte del padre Ettore, in un momento di ricerca interiore e riscoperta. Ma non mancheranno i drammi veri e propri che rendono Un posto al sole così seguito: l’alzheimer tornerà prepotente a sconvolgere la vita di Luca, mentre Marisa sarà preoccupata per la complicità tra Michele e Agata. Ci sarà poi il ritorno di Eugenio Nicotera. Il magistrato trascurerà la sua salute, suscitando le preoccupazioni di Ornella. Tra Gianluca e Roberto ci sarà uno spiraglio di comunicazione, ma il futuro sul loro rapporto rimarrà incerto. Infine, Silvia e Rosella vivranno un forte turbamento per la situazione di Michele.