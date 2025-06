Un posto al sole, anticipazioni 30/6: Michele e Agata correranno dei rischi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap partenopea, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:55 su Rai 3. I numerosi fan sono in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata del 30 giugno, che aprirà una nuova settimana di programmazione. Le anticipazioni preannunciano che non mancheranno interessanti colpi di scena.

Michele sarà sempre più determinato nel portare avanti le indagini riguardo la scomparsa di Assane. Il giornalista vorrebbe capire cosa sia accaduto nello specifico al bracciante dell’azienda agricola Gagliotti. Saviani chiederà ad Agata di aiutarlo a scoprire maggiori dettagli sulla morte del ragazzo. I due, tuttavia, correranno dei seri rischi, scatenando l’ira di Gennaro.

Ai Cantieri sarà tutto pronto per l’ingresso ufficiale di Chiara Petrone nell’assetto societario. Attenzione perché quello che sembrerebbe un passaggio ordinario potrebbe avere dei risvolti inattesi.

Anticipazioni Un posto al sole 30 giugno: Alberto prova ad accorciare le distanze con Gianluca

Nel corso della puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 30 giugno ci sarà spazio anche per altre storyline. Alberto vorrebbe ricucire i rapporti con suo figlio Gianluca, da poco rientrato a Napoli. Per questo motivo Palladini cercherà di avvicinarsi al ragazzo, sebbene quest’ultimo mostri non poca diffidenza. Guido e Mariella si troveranno a vivere dei momenti di complicità. La loro sintonia li spingerà a ripensare al passato, nonostante le remore reciproche.