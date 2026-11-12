Italia-Francia, quando si gioca e dove vederla: date, orari e calendario dell’Italia in Nations League

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L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare due sfide decisive di Nations League. Gli azzurri occupano attualmente il secondo posto nel Girone 1 della Lega A con 7 punti e sono pienamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale in programma a marzo 2027.

Prima l’attesissimo confronto con la Francia a San Siro, poi la trasferta in Belgio che chiuderà il girone. Due partite che potrebbero determinare il futuro della Nazionale nella competizione. Quando si gioca Italia-Francia? Dove sarà possibile vedere la partita in tv e streaming? E cosa serve agli azzurri per qualificarsi ai quarti di finale della Nations League?

Italia-Francia: quando si gioca e dove vedere la partita

La sfida tra Italia e Francia andrà in scena giovedì 12 novembre 2026 alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e disponibile gratuitamente anche in streaming attraverso RaiPlay.

L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione azzurra. La Francia guida infatti il girone con 10 punti, mentre l’Italia insegue a quota 7. Nella gara d’andata disputata a Saint-Denis, le due squadre avevano chiuso sull’1-1.

Italia-Francia: una sfida decisiva per la qualificazione

La partita di San Siro potrebbe risultare determinante nella corsa ai quarti di finale.

Le prime due classificate del gruppo accederanno infatti alla fase a eliminazione diretta prevista nel marzo 2027. Per questo motivo l’Italia punta a conquistare un risultato positivo contro una delle nazionali più forti del panorama internazionale.

L’attesa del pubblico è già molto alta e nelle settimane precedenti erano stati venduti oltre 40 mila biglietti per assistere all’incontro.

Belgio-Italia chiude il cammino dell’Italia in Nations League

Dopo la sfida contro la Francia, la Nazionale tornerà in campo domenica 15 novembre 2026 a Bruxelles contro il Belgio.

Gli azzurri affronteranno una diretta concorrente per la qualificazione. Il Belgio occupa infatti il terzo posto con 6 punti, soltanto una lunghezza dietro la formazione di Roberto Mancini.

La gara potrebbe quindi trasformarsi in uno spareggio decisivo per l’accesso ai quarti di finale. Con queste due partite si concluderà il percorso dell’Italia in Nations League per il 2026, prima del ritorno in campo