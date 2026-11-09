Puglia, fino a 24 gradi a novembre, ma prima tornano le piogge
PUGLIA, FINO A 24°C A NOVEMBRE! MA PRIMA TORNANO LE PIOGGE!
La nuova settimana sarà caratterizzata da un’alternanza tra brevi passaggi instabili e un deciso aumento delle temperature, con valori particolarmente miti per il periodo.
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE: nuovo passaggio piovoso dal pomeriggio, con precipitazioni generalmente deboli, localmente moderate, soprattutto sulle aree interne. Fenomeni in progressivo spostamento verso est.
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE: sensibile aumento termico, favorito dall’afflusso di correnti più miti. Sul Foggiano, in particolare sul Tavoliere, le temperature massime potrebbero raggiungere 23–24°C, mentre su diverse altre zone della Puglia si prevedono valori intorno ai 20–22°C. Un clima decisamente mite per novembre!
DA GIOVEDÌ 12: temperature ancora relativamente elevate, ma con nuvolosità variabile e possibilità di ulteriori passaggi piovosi. Evoluzione ancora da definire nei dettagli per il prossimo fine settimana.
di Adriano Antonio Cotugno