Un Posto al Sole, spoiler 30 aprile 2026: Alberto sente la mancanza di Anna, Renato è preoccupato

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 30 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che domani andrà in onda un doppio appuntamento, per recuperare in anticipo la puntata che non verrà trasmessa venerdì 1 maggio 2026. Grillo escogiterà un nuovo piano per incastrare Sabbiese facendosi aiutare dal suo complice della banda. Manuel farà preoccupare Rosa e darà modo all’ispettore di provocare ancora una volta Renda.

Spoiler Un posto al sole 30 aprile 2026: Alberto fa un colpo di testa per Anna, Ornella riceve un invito

Gianluca sta cercando lasciarsi alle spalle la relazione con Anna, intanto Alberto sentirà sempre di più la sua mancanza. Renato dovrà fare i conti con una spiacevole notizia a causa dei costosi lavori di riparazione della rete fognaria a palazzo, anche la pazienza di Raffaelle verrà messa a dura prova.

Angelo troverà il modo per introdursi di nascosto a Palazzo Palladini, intanto Alberto pur di rivedere Anna sarà disposto a rendersi protagonisti di un colpo di testa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la ragazza ha lasciato un grosso vuoto in Gianluca che però sta cercando di superare. Intanto Renato apparirà sempre più preoccupato per le spese dei lavori, Ornella invece riceverà un invito da parte di Vanni.