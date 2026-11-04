Verissimo, ospiti e anticipazioni del 7 e 8 novembre: chi arriva da Silvia Toffanin nel weekend

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Nuovo doppio appuntamento nel weekend con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Anche nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre il programma tornerà in onda con interviste dedicate ai protagonisti della televisione, dello spettacolo e della cronaca rosa.

Come accade ogni settimana, gli ospiti racconteranno aspetti inediti della loro vita privata e professionale, ripercorrendo successi, difficoltà e progetti per il futuro. Al momento la lista degli invitati non è ancora completa e potrebbe arricchirsi nelle prossime ore con nuovi nomi. Chi saranno gli ospiti delle puntate del 7 e dell’8 novembre? E quali protagonisti arriveranno nello studio di Silvia Toffanin?

Verissimo del 7 novembre: Giovanni Grazioso tra gli ospiti annunciati

Le prime anticipazioni dedicate alla puntata di sabato 7 novembre confermano la presenza di Giovanni Grazioso.

L’ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne sarà ospite di Silvia Toffanin per raccontare il proprio percorso personale e televisivo. L’intervista dovrebbe ripercorrere le tappe più importanti della sua esperienza nel mondo dei reality e dei programmi sentimentali.

Al momento Giovanni Grazioso è l’unico ospite ufficialmente annunciato per la puntata del sabato, ma come spesso accade per Verissimo il cast potrebbe arricchirsi nei prossimi giorni con ulteriori protagonisti del mondo dello spettacolo.

Rudy Zerbi ospite della puntata di domenica 8 novembre

Per quanto riguarda l’appuntamento di domenica 8 novembre, il primo nome confermato è quello di Rudy Zerbi.

Volto storico di Amici, il professore del talent show di Maria De Filippi sarà protagonista di un’intervista in cui dovrebbe affrontare sia gli aspetti professionali sia quelli più personali della sua vita.

La presenza di Rudy Zerbi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo, soprattutto per il pubblico che segue da anni il talent di Canale 5.

Ospiti Verissimo in aggiornamento: attesi nuovi annunci

La lista degli ospiti di Verissimo per il fine settimana del 7 e 8 novembre risulta ancora in fase di definizione.

Tradizionalmente la produzione del programma completa il cast a ridosso della messa in onda e non è escluso che nelle prossime ore arrivino nuove conferme. Potrebbero quindi aggiungersi attori, cantanti, protagonisti dei reality o volti molto amati dal pubblico Mediaset.

Per il momento, gli unici ospiti annunciati sono Giovanni Grazioso per la puntata di sabato e Rudy Zerbi per quella di domenica. Eventuali nuovi nomi andranno ad arricchire un weekend che si preannuncia particolarmente interessante per i telespettatori del salotto televisivo di Silvia Toffanin.