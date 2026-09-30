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ARCA CAPITANATA RECUPERA NOVE ALLOGGI A MANFREDONIA: PRESTO LE NUOVE ASSEGNAZIONI

Nove alloggi popolari, precedentemente murati e non utilizzabili, sono stati liberati, recuperati e risistemati da ARCA Capitanata e saranno ora messi a disposizione del Comune di Manfredonia per nuove assegnazioni attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Un risultato importante, perché permette di restituire alla città patrimonio abitativo pubblico che non poteva essere utilizzato. Dopo la liberazione degli immobili, ARCA Capitanata ha infatti provveduto agli interventi necessari per recuperarli e renderli nuovamente disponibili.

Gli appartamenti sono distribuiti in diverse zone della città: quattro in viale Caravaggio, due in via Beato Angelico e gli altri in piazzale Penati, piazza Giannone e largo delle Euforbie. Le metrature variano da circa 62 a 110 metri quadrati e alcuni alloggi sono dotati di box o ascensore.

Si potrà quindi procedere a breve con gli adempimenti necessari per lo scorrimento della graduatoria e le successive assegnazioni agli aventi diritto.

“Recuperare questi nove alloggi e restituirli alla loro funzione significa valorizzare concretamente il patrimonio pubblico della nostra città. È il risultato di una collaborazione con ARCA Capitanata che sta producendo risultati visibili e che vogliamo continuare a rafforzare. Desidero ringraziare in particolare l’amministratore unico Pippo Liscio per la disponibilità, l’attenzione e la concretezza con cui sta seguendo Manfredonia. Accanto al recupero del patrimonio esistente stiamo guardando anche avanti: 16 nuovi alloggi sono già in fase di costruzione e saranno probabilmente disponibili già nel prossimo anno“, dichiara il Sindaco Domenico La Marca.

“Per chi lavora quotidianamente sul fronte del welfare e dell’emergenza abitativa, nove alloggi recuperati significano soprattutto nove nuove possibilità per le famiglie che aspettano una casa. Adesso possiamo scorrere ancora la graduatoria e dare risposte concrete agli aventi diritto. Voglio ringraziare Pippo Liscio, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le esigenze che gli abbiamo rappresentato: recuperare appartamenti che erano murati, sistemarli e rimetterli nel circuito delle assegnazioni è esattamente il lavoro che serve. E sapere che arriveranno anche altri 16 alloggi nuovi ci consente di proseguire con ancora maggiore determinazione su una delle esigenze sociali più sentite della nostra comunità”, dichiara l’Assessora al Welfare Maria Teresa Valente.

Il recupero dei nove appartamenti si inserisce in un percorso più ampio che ARCA sta portando avanti a Manfredonia e che comprende anche gli interventi di efficientamento e riqualificazione di 11 edifici per complessivi 163 alloggi popolari, con un investimento di oltre 17 milioni di euro.

È una collaborazione che sta dando frutti importanti e che testimonia il grande lavoro portato avanti da ARCA Capitanata in questi ultimi anni, fondato sulla capacità di tradurre le esigenze del territorio in interventi e risposte per la comunità.