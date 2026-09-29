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Un Posto al Sole, spoiler 29 settembre 2026: Rosa chiede aiuto a Grillo, Mariella sente la mancanza di Sasà

Lorenza sostituisce Micaela al Vulcano, la tensione è sempre più forte. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte29 Settembre 2026
Spoiler Un posto al sole 29 settembre 2026
Rosa di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 29 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola verrà a sapere che Renda è improvvisamente scomparso, intanto Rosa non riuscirà a stare con le mani in mano in attesa di nuovi sviluppo sulla vicenda

Spoiler Un posto al sole 29 settembre 2026: Lorenza sostituisce Micaela al Vulcano, la tensione è sempre più forte

La Picariello inizierà a fare delle domande in giro e quando incontrerà Grillo gli chiederà aiuto in modo struggente. Rosa non può immaginare che dietro la scomparsa del compagno e del fratello c’è proprio l’ispettore che ha messo in atto un folle piano.

Nel frattempo al Caffè Vulcano Lorenza sta sostituendo Micaela nei panni di social media manager e il suo comportamento farà aumentare sempre di più la tensione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che aver coinvolto Renato nella sessione di yoga si è rivelata una pessima idea. Mariella si renderà conto che sente davvero la mancanza di Cerruti, Guido deciderà quindi di intervenire per cercare di risolvere la situazione.

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Sara Fonte29 Settembre 2026