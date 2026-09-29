Un Posto al Sole, spoiler 29 settembre 2026: Rosa chiede aiuto a Grillo, Mariella sente la mancanza di Sasà

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 29 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola verrà a sapere che Renda è improvvisamente scomparso, intanto Rosa non riuscirà a stare con le mani in mano in attesa di nuovi sviluppo sulla vicenda

Spoiler Un posto al sole 29 settembre 2026: Lorenza sostituisce Micaela al Vulcano, la tensione è sempre più forte

La Picariello inizierà a fare delle domande in giro e quando incontrerà Grillo gli chiederà aiuto in modo struggente. Rosa non può immaginare che dietro la scomparsa del compagno e del fratello c’è proprio l’ispettore che ha messo in atto un folle piano.

Nel frattempo al Caffè Vulcano Lorenza sta sostituendo Micaela nei panni di social media manager e il suo comportamento farà aumentare sempre di più la tensione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che aver coinvolto Renato nella sessione di yoga si è rivelata una pessima idea. Mariella si renderà conto che sente davvero la mancanza di Cerruti, Guido deciderà quindi di intervenire per cercare di risolvere la situazione.