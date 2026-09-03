Sport Manfredonia
Manfredonia-Nocerina, trasferta a rischio per i sostenitori campani
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Manfredonia-Nocerina, trasferta a rischio per i sostenitori campani
La trasferta di Manfredonia in programma domenica 13 settembre sarà molto probabilmente off limits per i tifosi della Nocerina. Ancora non c’è l’ufficialità ma nella giornata di ieri l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito la gara Manfredonia – Nocerina fra quelle a rischio. Di solito, in questi casi, per ordine pubblico viene vietata la trasferta ai sostenitori della squadra ospite. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.
Lo scrive NocerinaLive.it