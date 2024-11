Un posto al sole, spoiler 2-6/12: Raffaele litiga con Diego e Ida?

Ecco le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024. La celebre soap partenopea promette nuovi colpi di scena e momenti emozionanti che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci riservano i prossimi episodi!

Un posto al sole: Pasquale affidato ai servizi sociali

Fra i protagonisti delle nuove puntate di Un Posto al Sole ci sarà Rosa, intenta a indagare sull’aggressione subita da Don Antoine. La mamma di Manuel si convincerà che Pasquale non sia il vero responsabile, nonostante le apparenze. Intanto, il figlio di Luisa sarà preso in carico dai servizi sociali su decisione di Damiano. Nel frattempo, Niko e Valeria si confronteranno animatamente sulle vacanze di Natale, lasciando intravedere possibili tensioni nella coppia. Sul fronte familiare, Diego e Ida troveranno finalmente un appartamento per iniziare una nuova fase della loro vita insieme. Tuttavia, la scelta non sembrerà affatto incontrare il favore di Raffaele, dando origine a malumori e incomprensioni. I prossimi episodi lasciano presagire un acceso confronto tra padre, figlio e nuora, con divergenze che potrebbero mettere alla prova gli equilibri familiari.

Luisa chiede aiuto a Niko

Luisa chiederà aiuto a Niko per cercare aiuto e supporto legale a favore di Pasquale. Il giovane avvocato deciderà di prendere in mano il caso del ragazzino, determinato a fare chiarezza sulla vicenda, con Rosa sempre più convinta che Pasquale non c’enti nulla con l’aggressione. Sul fronte delle tensioni, Costabile proseguirà con le sue minacce nei confronti di Castrese, aumentando il clima di contrasto tra lui e il fratello. Parallelamente, Michele si addentrerà sempre di più nella sua inchiesta, facendo scoperte che potrebbero rivelarsi decisive per scoprire chi siano realmente i fratelli Gagliotti e le origini della loro ricchezza.

Roberto e Filippo sempre più lontani

Il rapporto tra Roberto e Filippo parrà deteriorarsi sempre di più, con tensioni crescenti che minacceranno di allontanarli definitivamente. A complicare la situazione sarà lo stesso Ferri, disposto a qualunque cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi, anche a costo di incrinare ulteriormente il legame con il figlio. Nel frattempo, Rosa continuerà a indagare sull’identità dell’aggressore di Don Antoine. Parallelamente, Manuela si troverà di fronte a una scelta difficile e dolorosa, anche se le anticipazioni non specificano i dettagli.

Espedito si sente male

Rossella sarà sempre più convinta di voler proseguire la sua specializzazione all’estero e, a sorpresa, una telefonata potrebbe spingerla ad anticipare la partenza. Questo evento potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per il futuro professionale e personale della ragazza, con il benestare di papà Michele e mamma Silvia. Intanto, un acceso scontro tra Espedito e Castrese porterà a gravi conseguenze. La discussione, caratterizzata da tensioni e parole dure, si concluderà con un malore per l’Altieri senior, creando ulteriore dramma e preoccupazione all’interno della famiglia.

Diana e Nunzio prossimi alla rottura

Diana e Nunzio sono ormai giunti a un punto di non ritorno nella loro relazione. I due dovranno affrontare un confronto decisivo per capire se ci sia ancora un futuro insieme o se le loro strade siano destinate a dividersi. Intanto, Rossella sembrerà pronta per partire per Madrid e iniziare una nuova avventura professionale. Tuttavia, non è escluso che un evento o un ripensamento dell’ultimo minuto possano farle cambiare idea, aggiungendo ulteriore incertezza al suo percorso. Nel frattempo, Raffaele si impegnerà a trovare una sistemazione a Palazzo Palladini per Diego e Ida, cercando di venire incontro alle loro esigenze. L’atmosfera natalizia comincerà a farsi sentire, con Mariella, Guido e Lollo che si riuniranno per decorare l’albero di Natale, riportando nella loro famiglia un po’ di calore e serenità dopo il difficile periodo trascorso a causa di Claudia. Il comandante e la vigilessa si riavvicineranno?

Chi è stato ad aggredire Don Antoine? La “detective” Rosa indagherà sul caso!