Sport Manfredonia
Manfredonia-Melfi si giocherà a porte chiuse
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Manfredonia-Melfi si giocherà a porte chiuse
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che, in ottemperanza all’ordinanza del Prefetto della Provincia di Foggia notificata nel pomeriggio di oggi, la gara Manfredonia Calcio 1932 – A.S. Melfi, in programma domenica 1° novembre 2026 presso lo stadio comunale “Miramare”, si disputerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
Il provvedimento è stato adottato dalle autorità competenti a seguito degli episodi di disordine verificatisi all’esterno dello stadio in occasione della gara Manfredonia – Ebolitana del 20 settembre 2026.