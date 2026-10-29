Manfredonia, Mansueto sul playground sportivo nel Ca1: “Inizia una nuova storia”
Manfredonia, Mansueto sul playground sportivo nel Ca1: “Inizia una nuova storia”
Dove c’era attesa, inizia una nuova storia…
Questa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione del playground sportivo nel comparto CA1, nell’ambito del progetto Sport Illumina, promosso da Sport e Salute, grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune di Manfredonia.
L’intervento prevede la realizzazione di un playground sportivo dal design contemporaneo, con attrezzature sportive, colori e soluzioni progettuali pensate per favorire la pratica sportiva, il gioco e la socializzazione.
Una vera e propria piazza sportiva in grado di accogliere giovani e famiglie e creare nuove occasioni di incontro. La rigenerazione urbana così diventa anche rigenerazione sociale.
Questa settimana sono iniziati i lavori, ma il risultato più bello sarà vedere quella piazza sportiva piena di ragazzi, di sorrisi e di vita.
(p.s. Foto di alcuni playground già realizzati presente nella pagina di Sport e Illumina)
Ass. Giovanni Mansueto