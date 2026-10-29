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Manfredonia. Al via i lavori di Sport e Salute nel comparto CA1

Sono iniziati nel comparto CA1 di Manfredonia i lavori per la realizzazione del playground sportivo Sport Illumina, promosso da Sport e Salute e reso possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Manfredonia.

L’intervento rappresenta un passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana dei comparti CA, aree che per troppo tempo hanno atteso interventi capaci di restituire qualità agli spazi pubblici e nuove opportunità ai cittadini.

Il progetto punta a realizzare uno spazio sportivo moderno, inclusivo e accessibile, concepito non soltanto come luogo per praticare attività fisica, ma come punto di aggregazione e socialità.

«Questo intervento dimostra come le risorse intercettate possano tradursi in risultati concreti per la città. Stiamo lavorando per restituire valore ai quartieri e trasformare aree rimaste troppo a lungo ai margini in luoghi di incontro, sport e comunità», dichiara l’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto.

Il sindaco Domenico La Marca aggiunge: «Ogni intervento che restituisce vita a uno spazio urbano è un investimento sulla nostra comunità. Vogliamo una Manfredonia capace di offrire opportunità in tutti i quartieri, soprattutto ai più giovani. Lo sport unisce, educa e crea legami: realizzare luoghi in cui tutti possano praticarlo gratuitamente significa investire nel futuro della città».

L’iniziativa si inserisce nella visione dell’Amministrazione comunale che considera la rigenerazione urbana non soltanto una trasformazione fisica del territorio, ma un investimento sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.