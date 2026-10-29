Quarto Grado, anticipazioni e ospiti 30 ottobre: Garlasco, la svolta per Stasi e il caso Resinovich

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana la trasmissione accenderà i riflettori su alcuni dei casi giudiziari e di cronaca più seguiti degli ultimi anni, con aggiornamenti, testimonianze e analisi dedicate alle vicende che continuano a far discutere l’opinione pubblica.

Particolare attenzione sarà riservata al caso Garlasco, ma non mancheranno approfondimenti sulla morte di Liliana Resinovich e sul femminicidio di Federica Torzullo. Quali novità emergeranno sul caso Garlasco? Cosa dirà Sebastiano Visintin sulla vicenda Resinovich? E quali sviluppi verranno analizzati sul processo per la morte di Federica Torzullo?

Quarto Grado, focus sul caso Garlasco e sulla posizione di Alberto Stasi

Uno dei temi centrali della puntata riguarderà ancora una volta il caso Garlasco, una vicenda che continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Nel corso della trasmissione si discuterà degli errori emersi nella vecchia inchiesta e del loro possibile peso nella condanna di Alberto Stasi. Proprio questi elementi potrebbero assumere un ruolo importante nell’eventuale percorso verso una revisione del processo.

Gli ospiti in studio analizzeranno gli sviluppi più recenti e le possibili conseguenze delle nuove valutazioni investigative.

Quarto Grado, Sebastiano Visintin ospite sul caso Liliana Resinovich

Ampio spazio sarà dedicato anche alla morte di Liliana Resinovich.

In studio sarà presente Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato nell’inchiesta, che commenterà gli ultimi sviluppi del caso. L’attenzione sarà concentrata in particolare sull’udienza dedicata alla super perizia sui nuovi reperti, passaggio ritenuto fondamentale per il prosieguo delle indagini.

La trasmissione proverà a fare il punto sugli elementi emersi negli ultimi mesi e sulle possibili ripercussioni delle nuove analisi.

Il femminicidio di Federica Torzullo e gli ospiti della serata

Nel corso della puntata si tornerà anche sul caso di Federica Torzullo.

Dopo la prima udienza del processo di primo grado, Quarto Grado ripercorrerà le tappe principali della vicenda attraverso il racconto e la testimonianza dei genitori della giovane vittima. Un approfondimento che cercherà di ricostruire gli sviluppi più recenti dell’inchiesta e del procedimento giudiziario.

A commentare i casi della serata saranno numerosi ospiti ed esperti, tra cui Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

La puntata del 30 ottobre si preannuncia quindi particolarmente intensa, con nuovi approfondimenti su alcune delle vicende giudiziarie che continuano a dividere e interrogare l’opinione pubblica italiana.