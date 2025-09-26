Un Posto al Sole, spoiler 26 settembre 2025: amara sorpresa per Jimmy, Sabbiese furioso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 26 settembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Matteo metterà in atto la sua vendetta contro Jimmy dopo che lui gli ha impedito di vendicarsi di Viola rivelando tutto al padre. Il compagno di classe del giovane Poggi lo aveva già ricattato e a pagarne le conseguenze sarà la sua amicizia con Camillo.

Spoiler Un posto al sole 26 settembre 2025: Eduardo perde la calma, Renato abbandona Marzia?

Dopo aver visto la scritta infamante Eduardo non riuscirà a mantenere la calma, comportamento che vedrà la disapprovazione di Pino e Alberto Palladini. Sabbiese si aspettava un’accoglienza decisamente diversa nel quartiere ed è per questo che si infurierà.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato si imbatterà in un malfunzionamento di Marzia. Questo episodio potrebbe finalmente dargli la forza di liberarsi dalla sua ossessione e recuperare il rapporto con Raffaele.