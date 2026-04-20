GF Vip, Paola Caruso nel mirino di Raul Dumitras e Renato Biancardi: “Esaspera la situazione”

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Non tutti pensano che Paola Caruso al Grande Fratello Vip sia del tutto sincera, tra questi ci sono Raul Dumitras e Renato Biancardi, nelle scorse ore infatti non le hanno risparmiato qualche critica.

Nei giorni scorsi la gieffina è duramente sbottata per il fatto che Antonella Elia sia stata eletta prima finalista del reality. Pensa che sia violenta e psicopatica e che invece della finale merita di uscire dalla casa più spiata dagli italiani. Non è la prima volta che Paola Caruso attacca uno dei suoi compagni di avventura e c’è chi pensa che poi cerchi la pace per strategia.

Renato Biancardi e Raul Dumitras criticano Paola Caruso al Grande Fratello Vip: cosa hanno detto nella casa

Alcuni concorrenti mentre erano in giardino hanno commentato il comportamento di Paola Caruso, Renato Biancardi si è detto convinta che dopo quello che è accaduto venerdì sta provando a recuperare. A detta sua è tornata ad essere amichevole con tutti perché la puntata del martedì si sta avvicinando, ha anche detto che lo infastidisce quando parla sempre dei fan.

Anche Raul Dumitras è stato duro nei confronti della gieffina dicendo: “Vuole essere simpatica e carina con tutti, ma esaspera la situazione. Pensa se parla delle fan e poi esce lei, io mi sotterrerei. La sua convinzione è che merita di vincere più di altri”. Il gieffino ha continuato dicendo che tutti hanno dei problemi da raccontare, più o meno gravi, ma si pecca quando si è convinti che i propri siano peggiori degli altri.