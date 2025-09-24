Un Posto al Sole, spoiler 24 settembre 2025: novità dall’ospedale per Saviani, cosa nasconde Gianluca?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 24 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele rifletterà molto dopo aver discusso con la moglie. Preoccupata per lui dopo il delicato periodo che ha affrontato Silvia gli aveva chiesto di prendersi una pausa dal lavoro e di andare insieme in Nuova Zelanda da Anna e Alessandro ma lui per l’ennesima volta ha dato priorità al suo lavoro.

Spoiler Un posto al sole 24 settembre 2025: Gianluca nasconde qualcosa?

Saviani deciderà di seguire i consigli dei suoi cari, infatti vuole prendersi un po’ di tempo per se stesso dopo tutte le difficoltà che ha vissuto negli ultimi mesi. Dall’ospedale però arriverà una notizia che non lo lascerà indifferente, riguarderà Agata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca apparirà turbato, a quanto pare il ragazzo sta nascondendo qualcosa. Intanto Luca farà i conti con nuovi piccoli episodi della sua malattia e Rosa proverà a nasconderli.